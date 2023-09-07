العالم اليوم - العراق .. عمليات "تجميل" بطعم الموت ونقابة الأطباء تحذر

انتم الان تتابعون خبر العراق .. عمليات "تجميل" بطعم الموت ونقابة الأطباء تحذر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 02:19 مساءً - في حادثة أخرى من مسلسل حوادث مشابهة، توفيت شابة عراقية 23 عاما خلال إجراء عملية شفط دهون لها في منزل "خبيرة" تجميل، في أحد مناطق العاصمة العراقية بغداد.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء، فإن القوى الأمنية ما زالت تبحث عن المتهمة الهاربة، بسبب قيامها بعمليات شفط وتجميل غير مرخصة، وانتحالها صفة طبيب جراح.

تجميل بطعم الموت

الحادثة المروعة أعادت فتح ملف انتشار مراكز التجميل العشوائية غير المرخصة وغير المستوفية للشروط الصحية، وهو ما يفسر تكرار مثل هذه الحوادث في العراق وفق الخبراء، حيث يتم خداع البعض وإغرائهم بالتجميل بكلف أقل، من المعتمدة بالمراكز والمستشفيات المتخصصة والمرخصة.

ورغم أن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصحة، تواصل حملاتها ضد تفشي المراكز الوهمية التي تقوم بإجراء عمليات تجميل غير مرخصة وغير متوافقة مع المعايير والاشتراطات الطبية، وأعلنت إغلاق العشرات منها.

لكن يتواصل في المقابل الإعلان عن تسجيل وفيات وتشوهات وعاهات بين مواطنين، بسبب خضوعهم لعمليات في مثل تلك المراكز، ولا سيما جراحات الشفط والقص.

وهو ما يستوجب وفق خبراء مضاعفة حملات مكافحة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات بحق المتورطين فيها، وتوعية المواطنين بخطر ارتياد مثل هذه المراكز المشبوهة التي تتاجر بحياتهم.

فوضى وضعف رقابة

يقول نائب نقيب الأطباء العراقيين الدكتور حسنين شبر، في لقاء مع موقع دوت الخليج: