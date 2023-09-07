رئيس وزراء تشيك: يمكن للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا التنافس فى البلاد كمحايدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 04:30 مساءً - أكد رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا"، أنه سيتم السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا الذين لا يمثلون بلادهم رسميا والمتواجدين في أندية لا يوجد مقرها في هذين البلدين، بالمشاركة في المسابقات والمباريات التي تقام في تشيك. وقال فيالا - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته، اليوم الخميس - إنه لا يجوز لهؤلاء الرياضيين ارتداء رموز تدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا .

وأشار الراديو، إلى أن مجلس الوزراء التشيكي سعى من خلال هذا القرار إلى تخفيف الحظر المفروض على الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا الذين يتنافسون في البلاد.