العالم اليوم - رونالدو: أنا وميسي غيرنا تاريخ كرة القدم ونحظى بالاحترام

انتم الان تتابعون خبر رونالدو: أنا وميسي غيرنا تاريخ كرة القدم ونحظى بالاحترام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 05:20 مساءً - قال كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى تشكيلة المنتخب الوطني البرتغالي للعام العشرين، إنه ومنافسه الأسطوري ليونيل ميسي غيرا "تاريخ كرة القدم".

وأضاف النجم البرتغالي أنه لا يزال يرغب في رفع مستواه حتى مع بلوغه 38 عاما.

كانت أول مشاركة لرونالدو مع منتخب البرتغال في أغسطس 2003، وبعد مرور نحو عقدين أصبح الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 123 هدفا في 200 مباراة، وهم رقم قياسي.

ومن المقرر أن يشارك رونالدو مع منتخب بلاده في مباراة مرتقبة الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 أمام منتخب سلوفاكيا.

وتعليقا على هذا، قال رونالدو "أنا فخور بما حققته من أرقام، ولكني أريد المزيد. عندما ألعب، لابد أن يرتفع المستوى، أريد أن أفكر في شيء كبير".

وحول منافسته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال رونالدو "إذا كان المرء يحب كريستيانو رونالدو، فليس عليه أن يكره ميسي. كلانا لاعبان جيدان للغاية. لقد غيرنا تاريخ كرة القدم. نحظى بالاحترام في أرجاء العالم. هذا هو الأمر الأكثر أهمية. لقد رسم طريقا لنفسه، ولقد رسمت طريقا لنفسي".

فاز المنتخب البرتغالي بالمباريات الأربع التي خاضها ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 ويتفوق بواقع نقطتين على منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني في المجموعة.

تقام مباراة الجمعة بين منتخبي البرتغال وسلوفاكيا على ملعب تيهيلني في براتيسلافا.