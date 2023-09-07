العالم اليوم - مصر.. توقيع عقد إنشاء مترو جديد بالإسكندرية بـ1.3 مليار يورو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 05:20 مساءً - وقع تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات، التابعة لأوراسكوم كونستراكشون، و"كولاس ريل" الفرنسية، عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، مع الهيئة القومية للأنفاق، لإنشاء مشروع مترو جديد في مدينة الإسكندرية المصرية، بقيمة إجمالية 1.3 مليار يورو.

قالت أوراسكوم كونستراكشون، في بيان للبورصة المصرية، الخميس، إن المشروع الجديد سيسهم في توفير وسيلة نقل جماعي فعالة وآمنة ومستدامة في الإسكندرية.

وستقوم شركة "تاليس" بتنفيذ أعمال الإشارات والاتصالات وبوابات التذاكر، بحسب البيان.

وذكر البيان أن المشروع سيتم تمويله من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويمتد مشروع المترو لمسافة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير الشمالية الشرقية، والذي يعد أول مشروع لتحديث منظومة النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية، بحسب البيان.