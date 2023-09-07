العالم اليوم - تباين أداء بورصات الخليج ومؤشر EGX30 المصري يقفز 2.6% بأسبوع

انتم الان تتابعون خبر تباين أداء بورصات الخليج ومؤشر EGX30 المصري يقفز 2.6% بأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - تباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق، الخميس، بفعل مخاوف من أن استمرار ارتفاع التضخم الأميركي، قد يدفع للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة، وتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدا بالمئة.

وأغلق سهم شركة الاتصالات السعودية (STC) مرتفعا واحدا بالمئة بعد يوم من تراجعه 2.2 بالمئة، وتعكف إسبانيا على دراسة شراء الشركة السعودية 9.9 بالمئة في شركة تليفونيكا لضمان الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.

وسجل المؤشر السعودي خسارة أسبوعية بنسبة 2.4 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 بالمئة، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، وذلك بقيادة سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي الذي قفز بنسبة خمسة بالمئة.

وفي أبوظبي ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47 بالمئة إلى مستوى 9,659.77 نقطة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر واحدا بالمئة، إذ ربحت معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم شركة صناعة البتروكيماويات، صناعات قطر، الذي صعد ثلاثة بالمئة، ليرتفع مؤشر السوق خلال الأسبوع بنسبة 0.42 بالمئة.

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لشركة كاما كابيتال، إن البورصة القطرية استقرت إلى حد ما بعد أن سجلت خسائر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعود إلى الحد الأدنى من نطاق تحركاتها في العام الحالي.

وأضاف "لكنها قد تظل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي".

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعا 0.8 بالمئة، ليقفز المؤشر على مدار الأسبوع بنسبة 2.65 بالمئة.

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن التوقعات تشير إلى أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى مستوى غير مسبوق جديد في أغسطس، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.