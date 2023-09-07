العالم اليوم - الكرملين يؤكد.. بوتين لن يلقي كلمة عبر الفيديو في G20

انتم الان تتابعون خبر الكرملين يؤكد.. بوتين لن يلقي كلمة عبر الفيديو في G20 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 سبتمبر 2023 07:19 مساءً - أعلن الكرملين، الخميس، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين، لا يعتزم إلقاء كلمة عبر الفيديو خلال قمة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في نيودلهي نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي الاجتماع وسط توتر عميق للعلاقات بين موسكو والغرب، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو ما ظهر جليّاَ خلال قمة العام الماضي في بالي.

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيلقي خطاباَ منفصلاَ عبر الفيديو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، "كلا، لا توجد خطط بهذا الشأن".

وأضاف أنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي سيرأس وفد بلاده إلى القمّة هو من سيتولّى "كلّ العمل".

والشهر الماضي، انتدب بوتين وزير خارجيته لحضور اجتماع مجموعة بريكس في جوهانسبرغ، وذلك بعد جدل حول ما إذا كانت جنوب إفريقيا ستضطر إلى توقيف الرئيس الروسي، بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وألقى بوتين خلال اجتماع بريكس كلمة عبر الفيديو، حمّل فيها الغرب مسؤولية الحرب في أوكرانيا.

ومن المرجح أن تعيق الخلافات العميقة حول النزاع الروسي الأوكراني، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون، أيّ اتّفاقات قد يتمّ التوصل إليها في قمة نيودلهي التي ستستغرق يومين.

كذلك سيتغيّب رئيس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، شي جينبينغ، عن الاجتماع في ظلّ تفاقم التوتر التجاري والجيوسياسي مع بين الصين، وكلّ من الولايات المتحدة والهند، التي تتشارك مع بلاده حدوداً طويلة متنازعاً عليها.