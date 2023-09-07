غوتيريش يحذر من تفكك النظام المالي العالمي

غوتيريش يحذر من تفكك النظام المالي العالميحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من خطر حدوث تصدع هائل في الأنظمة الاقتصادية والمالية في العالم.. مشدداً على ضرورة مد جسور التفاهم في عالم متعدد الأقطاب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لغوتيريش اليوم الخميس، قبيل لقاء قمة يجمع الأمم المتحدة وزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في جاكرتا.

وقال غوتيريش: إن "الشراكة الشاملة بين آسيان والأمم المتحدة باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولا سيما أننا نواجه تحديات على أوسع نطاق من التحدي الملح المتمثل في تغير المناخ العالمي إلى أزمة تكلفة المعيشة وتصاعد النزاعات وتزايد الفقر والجوع واتساع فجوة عدم المساواة، وهي تحديات تتفاقم حدتها بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة."

وأضاف: "ثمة خطر حقيقي من التفكك وحدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية."

وعبر غوتيريش عن امتنانه لمجموعة آسيان لدورها المهم للغاية في بناء جسور التفاهم.. قائلاً: "نحن بحاجة إلى ذلك في عالم يصبح متعدد الأقطاب على نحو متزايد، الأمر الذي يتطلب مؤسسات متعددة الأطراف تقوم على المساواة والتضامن والعمومية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في ختام تصريحاته إلى إيجاد آلية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل.. مُعتبراً أن العودة للعمل وفق اتفاق الحبوب، إحدى المهمات الحيوية للأمم المتحدة في مجال ضمان الأمن الغذائي العالمي.