الخارجية النمساوية: فقدان اثنين من مواطنينا فى فيضانات اليونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 سبتمبر 2023 10:25 مساءً - أكدت وزارة الخارجية النمساوية اليوم /الخميس/ أن مواطنين نمساويين اثنين فى عداد المفقودين فى الفيضانات الشديدة التى تضرب اليونان حاليا.

وذكر بيان أصدرته الخارجية النمساوية أن مواطنين نمساويين فقدا فى منطقة بيليون والتى تضررت بشدة من العواصف، وأن سفارة النمسا فى أثينا والقنصلية الفخرية فى فولوس على اتصال دائم مع السلطات المحلية من أجل تقديم أفضل دعم ممكن فى البحث عن الأشخاص المفقودين.

وأوضح البيان أن الشخصين المفقودين زوجان حديثا الزواج من مدينة (جراتس) فى ولاية (شتايرمارك) النمساوية وقد جرفت المياه منزلا يقضيان به عطلتهما فى منطقة (بيليون) وحاول الزوجان الهرب إلى أحد التلال للتغلب على تدفق المياه ثم صارا فى عداد المفقودين.

وأكد البيان تفاقم الفيضانات فى مناطق وسط اليونان المتضررة من الأمطار الغزيرة اليوم، مشيرا إلى أن وسائل إعلام يونانية ذكرت أن هطول الأمطار استمر بكثافة فى منطقة (ثيساليا) حيث قسمت المياه البلاد إلى قسمين وقد تم إغلاق الطريق السريع الأكثر أهمية فى البلاد بين (أثينا) و(تسالونيكي) لمسافة 200 كيلومتر منذ مساء أمس الأول الثلاثاء.

بدورها، ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أنه فى العديد من الأماكن يبلغ ارتفاع المياه أكثر من مترين، مشيرة إلى استخدام الجيش قوارب مطاطية حيث يعيش حوالى 700 ألف شخص فى منطقة ثيساليا وقد تأثروا جميعهم تقريبًا بالفيضان.

وما يزال العدد الرسمى للقتلى ثلاثة، لكن لا يمكن تقديم معلومات قاطعة عن عدد المفقودين ولم يتم الوصول إلى عدد كبير جداً من القرى بعد.