العالم اليوم - في إجراء احترازي.. الجيش الأميركي يعيد تمركز قواته بالنيجر

انتم الان تتابعون خبر في إجراء احترازي.. الجيش الأميركي يعيد تمركز قواته بالنيجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - بدأت الولايات المتحدة في إجراء عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "احترازي" على ما ذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) الخميس.

وأوضحت الناطقة سابرينا سينغ أن وزارة الدفاع الأميركية "تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى قاعدة الجوية 201 في أغاديز" شمالا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين إن وزارة الدفاع الأميركية اتخذت قرارا بإعادة تمركز بعض القوات والعتاد داخل النيجر، وسحب عدد صغيرمن الأفراد غير الأساسيين "من باب الحذر الزائد"، وذلك في أول تحرك عسكري أميركي كبير في النيجر منذ انقلاب يوليو.

ودربت القوات الأميركية على مدى العقد الماضي قوات النيجر على مكافحة الإرهاب، ونفذت مهاما بطائرات مسيرة ضد تنظيم داعش وجماعة أخرى في المنطقة تابعة لتنظيم القاعدة.

ولم يتضح بعد ما إن كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءا من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أميركي بالانسحاب الكامل للقوات من هذا البلد.