العالم اليوم - السجن 30 عاما بعد ثبوت تهمة الاغتصاب.. ممثل أميركي "في مأزق"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 02:16 صباحاً - ذكرت خدمة سيتي نيوز الإخبارية أن الممثل داني ماسترسون، الذي اشتهر بلعب دور البطولة في مسلسل (ذات سفنتيز شو) "عرض السبعينات ذاك"، حُكم عليه الخميس بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب امرأتين قبل حوالي 20 عاما.

وأُدين الممثل البالغ من العمر 47 عاما، في يونيو في محاكمة ثانية. ووصلت هيئة محلفين إلى طريق مسدود بشأن اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة. وكان ماسترسون نجم المسلسل الكوميدي لثمانية مواسم حتى عام 2006.

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