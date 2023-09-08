العالم اليوم - حارس ميسي الشخصي في ميامي.. من هو "المخلص" ياسين؟

انتم الان تتابعون خبر حارس ميسي الشخصي في ميامي.. من هو "المخلص" ياسين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 05:22 صباحاً - حظي ياسين شويكو، الحارس الشخصي الجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، باهتمام واسع النطاق، لحمايته المتفانية للنجم الأرجنتيني خلال مباريات إنتر ميامي.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، أوصى ديفيد بيكهام، رئيس إنتر ميامي، بدور شويكو كحارس أمني لميسي، معترفا بالحاجة إلى حماية نجم كرة القدم الأكثر شهرة على الإطلاق في الولايات المتحدة.

خلال المباريات، تشمل مسؤوليات شويكو القيام بدوريات في محيط الملعب ومراقبة كل حركة يقوم بها ميسي. وبحسب ما ورد يتقاضى شويكو مبلغ 250 ألف دولار سنويا لحماية ميسي.

وتساعد يقظته وسرعته بإيقاف أي مقتحمين محتملين للملعب، يحاولون الاقتراب من قائد ميامي. تفانيه في مهمته أدت إلى زيادة شعبيته على الإنترنت بشكل كبير.

وأشارت التقارير إلى أن شويكو جندي أميركي سابق له خبرة عسكرية في العراق وأفغانستان كجندي في البحرية.

ووفقا لحساباته الشخصية، قاتل شويكو بشكل احترافي في رياضتي الملاكمة والتايكوندو.