العالم اليوم - أبرز انتقالات الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي

انتم الان تتابعون خبر أبرز انتقالات الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 07:19 صباحاً - حقق الميركاتو الصيفي السعودي قفزة قوية هذا الموسم من خلال استقطاب العديد من اللاعبين الدوليين المميزين، وكان أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريمة بنزيمة والجزائري رياض محرز والمغربي ياسين بونو، وغيرهم.

ولا شك أن هذه التحولات نجحت في وضع بطولة الدوري السعودي على الخريطة العالمية، وربما يصبح واحدا من أفضل الدوريات العالمية، كما توقع رونالدو في تصريحات سابقة.

في ما يلي أبرز اللاعبين الجدد في الدوري السعودي لكرة القدم، مع إغلاق باب الانتقالات الصيفية أمس الخميس، مع ملاحظة أن اسم النادي بين قوسين يعود للفريق السابق:

الاتحاد:

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)

لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي الإنجليزي)

لاعب الوسط البرازيلي فابينيو (ليفربول الإنجليزي)

الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (سلتيك الاسكتلندي)

قلب الدفاع الإيطالي لويس فيليبي (ريال بيتيس الإسباني)

الهلال:

المهاجم البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)

المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام الإنجليزي)

لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (لاتسيو الإيطالي)

لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي)

الجناح البرازيلي مالكوم (زينيت الروسي)

الحارس المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)

قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي (تشلسي الإنجليزي)

النصر:

المهاجم السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونيخ الألماني)

لاعب الوسط الدفاعي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر الإيطالي)

قلب الدفاع الإسباني ايميريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي)

لاعب الوسط العاجي سيكو فوفانا (لنس الفرنسي)

الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

الجناح البرتغالي أوتافيو (بورتو)

الأهلي:

الجناح الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)

الحارس السنغالي إدوار مندي (تشلسي الإنجليزي)

الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (نيوكاسل الإنجليزي)

قلب الدفاع البرازيلي روجر إيابنييز (روما الإيطالي)

لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه (برشلونة الإسباني)

لاعب الوسط الدفاعي الإسباني غابري فيغا (سلتا فيغو)

قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال (أتالانتا الإيطالي)

الاتفاق:

لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون (ليفربول الإنجليزي)

المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (ليون الفرنسي)

لاعب الوسط الدفاعي الهولندي جورجينيو فينالدوم (باريس سان جرمان الفرنسي)

المدافع الاسكتلندي جاك هندري (بروج البلجيكي)

لاعب الوسط الجامايكي ديماراي غراي (إيفرتون الإنجليزي)

الشباب:

الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)

المهاجم السنغالي حبيب ديالو (ستراسبورغ الفرنسي)

قلب الدفاع المغربي رومان سايس (إعارة من السد القطري)

أبها:

المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)

الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو (ميلان الإيطالي)

الفتح:

قلب الدفاع البلجيكي جايسون ديناير (شباب الأهلي الإماراتي)

ضمك: