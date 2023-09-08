العالم اليوم - لومي السعودية تحدد سعر الطرح العام الأولي عند 66 ريالا للسهم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 09:22 صباحاً - حددت شركة لومي السعودية لتأجير السيارات، الجمعة، سعر السهم في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي الذي أعلنته الأسبوع الماضي بما يعكس إقبالا قويا على الطروح في المملكة بعد العودة إليها إثر فترة هدوء صيفية.

وقالت لومي، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في المملكة، إن السعر تحدد عند 66 ريالا للسهم مما منح الشركة قيمة سوقية بلغت 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تجمع الشركة من الطرح 1.089 مليار ريال من خلال بيع 16.5 مليون سهم توازي 30 بالمئة من الأسهم المصدرة لرأس المال.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت لومي عن النطاق السعري الاسترشادي وقالت إنه بين 62 و66 ريالا للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات أسفرت عن أوامر بقيمة نحو 102.9 مليار ريال وتمت تغطيتها 94.5 مرة.

ولومي مملوكة بالكامل لشركة سيرا وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.

وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية تبلغ حوالي سبعة في المئة، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.