العالم اليوم - الهند.. قمة مجموعة العشرين تسعى لتوافق الآراء بشأن أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر الهند.. قمة مجموعة العشرين تسعى لتوافق الآراء بشأن أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - بدأ زعماء مجموعة العشرين التوافد على نيودلهي اليوم الجمعة لحضور اجتماعهم السنوي في الوقت الذي يسعى فيه المفاوضون إلى تجاوز الخلافات بشأن الحرب في أوكرانيا للتوصل إلى توافق في الآراء في القمة التي تستضيفها الهند.

وأزالت السلطات الهندية العشوائيات ولاحقت القردة والكلاب الضالة لإبعادها عن شوارع العاصمة نيودلهي، وأغلقت الشركات والمكاتب والمدارس في الحي التجاري والحكومي المركزي في إطار إجراءات أمنية خلال القمة التي تستمر يومين.

لكن الانقسامات الشديدة بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تنذر بإخراج القمة عن مسارها مما يعوق إحراز تقدم على صعيد قضايا مثل الأمن الغذائي وأزمة الديون والتعاون في مكافحة تغير المناخ.

ومن المتوقع أيضا أن يهيمن الغرب وحلفاؤه على القمة.

وسيغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن الاجتماع وسيرسل بدلا منه رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي تشيانغ، كما سيغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.