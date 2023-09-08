40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصىأدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات العدو الصهيوني على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وبحسب ما نقلته وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مُصل، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار لقوات العدو في شوارع المدينة ومحيط المسجد، حيث تمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

ونصبت قوات العدو السواتر الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وعرقلت مرور المصلين عبر الحواجز العسكرية خلال توافدهم اليوم للمسجد.

وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، إلى تحصين الأسرة المسلمة المرابطة، والاهتمام بتربية الأطفال على حب الدين والمسجد الأقصى.

وخص خطيب الأقصى النساء بدعوتهن إلى تكثيف الرباط في الأقصى، كما دعا الفلسطينيين عامة لأداء الأمانة تجاه المسجد المبارك، وتكثيف الرباط والتواجد فيه.

وحذر الشيخ سليم من مخططات خطيرة تحاك في الأرض المقدسة، لتجريم الدين وتشويه المؤمنين وسلب مقدساتهم.