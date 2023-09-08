العالم اليوم - الصين.. حظر آيفون يمتد لموظفي الحكومات المحلية وشركات الدولة

انتم الان تتابعون خبر الصين.. حظر آيفون يمتد لموظفي الحكومات المحلية وشركات الدولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - قالت صحيفة نيكي آسيا، الجمعة، إن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة سيمتد ليشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.

وخلال الأسابيع الماضية، وسعت الصين، نطاق القيود الحالية المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين هواتف "آيفون"، إذ أمرت موظفي بعض هيئات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة التي تنتجها شركة آبل في مقرات العمل.

وأضرت هذه القيود الجديدة بشركة "آبل"، صانعة آيفون، التي خسرت نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، في يومين، حيث انخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا بنسبة 6.4 بالمئة خلال يومين.

ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعا وسط أزمة طويلة الأمد في سوق العقارات، مما يهدد الطلب على كل شيء من السلع الأساسية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية. تعتبر شركة "آبل" الصين أكبر سوق خارجي لها وقاعدة إنتاج عالمية.

ومما يزيد من مشاكل شركة "آبل" ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع بيع السندات وسط مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تكثيف معركته ضد التضخم مع بقاء الاقتصاد الأميركي مرنا.