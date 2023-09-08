فيضانات اليونان تدمر قرى بأكملها

فيضانات اليونان تدمر قرى بأكملهاتسببت الفيضانات الكارثية بفعل الأمطار الغزيرة في سهل "ثيساليا" باليونان، إلى غرق قرى بأكملها تحت أطنان من المياه مما تسبب في تدمير البنية الأساسية والمحاصيل ونفوق الماشية.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة، بأن حصيلة الوفيات بلغت أربعة أشخاص الليلة الماضية، حيث تم العثور على جثة مزارع (49 عاما)، من منطقة "بيتروتو دوموكو"، فيما وردت تقارير بشأن فقدان ستة أشخاص في العديد من القرى في المنطقة الأوسع.

ولفت السكان المحليون إلى كارثة مروعة، سيتم الكشف عن حجمها الكامل، بعد حوالي أسبوع، عندما يتم تلبية الاحتياجات العاجلة وانحسار منسوب المياه، الذي ارتفع في الكثير من المناطق إلى أكثر من مترين أو ثلاثة أمتار.

وفي مدينة "كارديستا"، امتدت الأضرار الناجمة عن الفيضانات الذي حدثت الأربعاء، إلى المتاجر والأدوار الأرضية والأقبية ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم كفاية شبكة الصرف الصحي.