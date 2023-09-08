العالم اليوم - وصول أولى دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - وصلت الدبابات العشر الأولى من طراز "ليوبارد 1"، التي تعهدت كل من الدنمارك وألمانيا وهولندا في فبراير بإرسالها إلى أوكرانيا، حسب ما أعلن الجيش الدنماركي الجمعة، على أن تتبعها دبابات أخرى لاحقا.

وفي مطلع فبراير، وعدت الدول الأوروبية الثلاث بإرسال مئات الدبابات الثقيلة "في الأشهر المقبلة" لدعم كييف في مواجهتها للقوات الروسية.

وقال الجيش الدنماركي، في بيان نقلته وكالة فرنس برس: "أُرسلت الدبابات العشر الأولى إلى أوكرانيا، وغيرها في الطريق"، مضيفا "أُرسلت عشر دبابات أخرى من المصنع".

ولفت الجيش إلى أن العسكريين الدنماركيين يدرّبون في ألمانيا القوات الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات.

وقال قائد الجيش الدنماركي غانر أربيه نيلسن، حسبما أورد البيان: "لا شكّ لدي في أن ذلك سيساعد في المعركة المستمرة".

وظلّ الجيش الدنماركي، حتى العام 2005، يستخدم دبابات "ليوبارد 1 A5" التي قدّمها لكييف هذا العام.

وفي العام 1997، اشترى البلد 51 دبابة "ليوبارد 2 A4" التي طوّرتها ألمانيا، وتخلّى عن دبابات "ليوبارد 1 A5" تدريجيًا.