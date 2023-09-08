العالم اليوم - من دون دليل.. زيلينسكي يتهم بوتين بقتل قائد قوات فاغنر

انتم الان تتابعون خبر من دون دليل.. زيلينسكي يتهم بوتين بقتل قائد قوات فاغنر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

ولقي بريغوجين حتفه في تحطم طائرة خاصة مع كبار مساعديه الشهر الماضي.

وأدلى زيلينسكي بتصريحاته، دون تقديم أي دليل يدعم أقواله، بشكل عابر في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي.

وقال زيلينسكي "الحقيقة أنه قتل بريغوجين، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعا وليس أي شيء آخر.. يشير هذا أيضا إلى منطقه وحقيقة أنه ضعيف".

يقول الكرملين إنه سيُجرى تحقيقا في جميع الأسباب الممكنة لتحطم الطائرة، بما في ذلك احتمالية كونه مدبرا.

ووصف الكرملين ما يقال عن أن بوتين أمر بقتل بريغوجين ومساعديه بأنه ما هو إلا "محض كذب".

وقاد بريغوجين هذا الصيف تمردا قصير الأجل في روسيا شكَل أكبر تحد واجهه بوتين منذ توليه السلطة في 1999.

ودفع هذا التمرد الرئيس الروسي إلى اتهام منظمي التمرد "بالخيانة" و"بطعنه في الظهر".