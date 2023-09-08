العالم اليوم - رغم ارتفاع اليوم.. تراجعات أسبوعية لمؤشري أسواق الإمارات

انتم الان تتابعون خبر رغم ارتفاع اليوم.. تراجعات أسبوعية لمؤشري أسواق الإمارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، الجمعة، إلا أن كلا مؤشري دبي وأبوظبي سجلا خسائر أسبوعية.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة عند الإغلاق، مدعوما بمكاسب قطاعي العقارات والبنوك، وارتفاع سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 3.9 بالمئة، كما صعد سهم شركة الدار العقارية 0.6 بالمئة.

كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، بنسبة 1.1 بالمئة.

وقال هاني أبو عاقلة، كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي، إنه بعد تصحيح الأسعار على مدى شهر، قد تنتعش سوق أبوظبي إذا واصل المتداولون الشراء مع انخفاض الأسعار، وقد ترفع زيادة أسعار النفط معنويات المستثمرين.

وانتعشت أسعار النفط بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، مع موازنة المستثمرين المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني، مقابل خفض دول منتجة رئيسية مثل السعودية وروسيا الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 بالمئة، أو 64 سنتا، إلى 90.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت غرينتش.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، بنسبة 0.9 بالمئة، وارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 بالمئة.

كما ارتفع سهم بنك المشرق ثلاثة بالمئة.

وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي خسائر أسبوعية بلغت واحدا بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي.