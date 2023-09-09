العالم اليوم - روسيا تستدعي سفير أرمينيا احتجاجا على "أفعال غير ودية"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - استدعت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، سفير أرمينيا، وذلك احتجاجا على تعليقات لرئيس مجلس النواب الأرميني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو استدعت، يوم الجمعة،السفير الأرميني لديها على خلفية شكاوى من بينها تعليقات أدلى بها رئيس البرلمان الأرميني بشأن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة.

وانتقد البيان الروسي ما وصفه بأنه عدد من "الأفعال غير الودية"من جانب أرمينيا، بما في ذلك تدريبات مشتركة مزمعة مع الولاياتالمتحدة وإرسال شحنات مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.