العالم اليوم - برونو يحتفل بعيد ميلاده في شباك سلوفاكيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 01:22 صباحاً - باتت البرتغال على مشارف التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا صيف عام 2024، بفوزها على وصيفتها سلوفاكيا 1-صفر في عقر دار الأخيرة في براتيسلافا، الجمعة.

واحتفل لاعب وسط البرتغال ومانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فرنانديز بعيد ميلاده التاسع والعشرين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.

ورفعت البرتغال التي حققت فوزها الخامس تواليا منذ انطلاق التصفيات رصيدها إلى 15 نقطة لتبتعد بفارق 5 نقاط عن سلوفاكيا، التي باتت مطاردة من لوكسمبورغ ولها 10 نقاط أيضا بفوزها على أيسلندا 3-1.

والإثنين تخوض البرتغال اختبارا سهلا في فارو ضد لوكسمبورغ، التي خسرت على أرضها أمام "سيليساو" أوروبا بسداسية نظيفة في 26 مارس، بينها ثنائية لرونالدو.

وخاض رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، مباراته الرقم 201 على الصعيد الدولي (رقم قياسي) لكنه لم يكن مؤثرا طوال الدقائق التسعين.

وحصل رونالدو نجم النصر السعودي على بطاقة صفراء بعد احتكاك قوي مع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا، وسيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد منتخب لوكسمبورغ بسبب تراكم البطاقات الذي كان سجل بمواجهته 11 هدفا في 11 مباراة.

وكانت سلوفاكيا الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن البرتغال سجلت خلافا لمجريات اللعب بواسطة صانع ألعاب مانشستر يونايتد الذي سار بالكرة قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويطلق تسديدة عكسية زاحفة، استقرت في الزاوية السفلى للحارس دوبرافكا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

والهدف هو السادس عشر لبرونو في 59 مباراة دولية، علما أنه قاد البرتغال بطلة أوروبا 2016 إلى الفوز على البوسنة 3-صفر في يونيو الماضي بتسجيله ثنائية.

وحاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة في الشوط الثاني لكن من دون جدوى.