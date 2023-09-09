العالم اليوم - مقاطع فيديو وتفاصيل.. زلزال بقوة 6.8 درجة يهز المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 02:18 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" أن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب عددا من مناطق المغرب، الجمعة.

ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال، الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين، وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات موالية للهزات الأولى.

وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمناطق العتيقة في بعض المدن، وتصدع بنايات أخرى.

ولم يتأكد حتى الآن وجود خسائر في الأرواح.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال إن زلزالا بقوة 6.8 درجة هز المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش.

وعرضت بعض الحسابات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، اللحظات الأولى لحدوث الزلزال، وأظهرت أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.