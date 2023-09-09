العالم اليوم - اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان وزيلينسكي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 02:18 صباحاً - تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقدم الرئيس الأوكراني شكره لولي العهد السعودي على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول، في مدينة جدة، لبحث الأزمة الأوكرانية، وشكره لجهوده الشخصية في هذا الشأن.

وقالت "واس": أكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".