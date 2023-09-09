العالم اليوم - تغليظ عقوبة فان دايك.. لماذا أوقف لمباراة إضافية؟

انتم الان تتابعون خبر تغليظ عقوبة فان دايك.. لماذا أوقف لمباراة إضافية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 06:22 صباحاً - قررت لجنة انضباط مستقلة تغليظ عقوبة مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، الذي طرد أثناء لقاء فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

وعوقب النجم الهولندي بالإيقاف لمباراة إضافية وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (125 ألف دولار)، الجمعة.

واعترف فان دايك بأنه تصرف بطريقة غير لائقة، واستخدم كلمات مسيئة ومهينة لأحد الحكام، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في فوز فريقه بنتيجة 2-1 على ملعب "سانت جيمس بارك".

وكان اللاعب رفض في البداية مغادرة الملعب واعترض على الحكم جون بروكس، بعد طرده لحرمانه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل من فرصة تسجيل هدف في الشوط الأول.

وأوقف فان دايك بالفعل لمباراة واحدة بسبب المخالفة الأصلية، لكن قرار الإيقاف الإضافي اتخذ من قبل لجنة تنظيمية مستقلة.

ويعني هذا أن فان دايك لن يشارك في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري، يوم 16 سبتمبر الجاري.