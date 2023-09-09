العالم اليوم - ميدفيديف يصعق ألكاراز ويضرب توقعات "النهائي المنتظر"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 07:19 صباحاً - صعق دانييل ميدفيديف نظيره الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب بنتيجة 7-6 و6-1 و3-6 و6-3، ليتأهل إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس ويخالف التوقعات التي كانت تشير إلى مواجهة منتظرة في ختام البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

وبالتأكيد ستكون المباراة النهائية التي تجمع البطلين السابقين ميدفيديف ونوفاك جوكوفيتش قوية، لكنها لن تكون فصلا جديدا في المنافسة بين جوكوفيتش وألكاراز.

وكان جوكوفيتش فاز على الأميركي بن شيلتون بنتيجة 6-3 و6-2و7-6، لكن ألكاراز لم يستطع فك شفرة نظيره الروسي المصنف الثالث.

وستكون هناك بعض الأحداث الفرعية المثيرة في نهائي يوم الأحد، حيث يسعى جوكوفيتش لإحراز اللقب للمرة الرابعة وهو ما سيمكنه من معادلة رقم مارغريت كورت القياسي بالوصول إلى 24 لقبا في منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى، بالإضافة إلى الثأر من ميدفيديف.