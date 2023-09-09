العالم اليوم - نيمار يتجاوز بيليه ويحقق "الرقم التاريخي"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 07:19 صباحاً - سحقت البرازيل ضيفتها بوليفيا 5-1 ليل الجمعة، في مستهل مشوارهما بتصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2026، وتجاوز نيمار الأسطورة بيليه ليصبح هداف بلاده عبر التاريخ.

وتعافى نيمار، البالغ عمره 31 عاما والمنضم هذا الصيف إلى الهلال السعودي، من إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 79 هدفا ويصبح الهداف التاريخي للبرازيل.

وتألق رودريغو مهاجم ريال مدريد الإسباني بتسجيل هدفين، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 24 ثم هز الشباك مرة أخرى بعد تمريرة رائعة من برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ليجعل النتيجة 3-0 في الدقيقة 52.

وهز رافينيا، الذي حل بدلا من أنتوني في تشكيلة البرازيل، الشباك في الثواني الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة من نيمار لتتفوق صاحبة الأرض 2-0.

وأحرز فيكتور أبريغو هدف بوليفيا الوحيد في الدقيقة 78.

وتسعى البرازيل لمواصلة انتصاراتها عندما تخرج لمواجهة بيرو الثلاثاء.

واستهلت أوروغواي التصفيات بشكل جيد بتغلبها 3-1 على تشيلي، ليحقق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا فوزه الأول الرسمي مع الفريق.