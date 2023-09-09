العالم اليوم - الاتحاد الإفريقي عضوا بقمة العشرين.. ومودي يتحدث عن أزمة ثقة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 09:22 صباحاً - أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح قمة مجموعة العشرين، السبت، في نيودلهي أن العالم يعاني "أزمة ثقة"، فيما أصبح الاتحاد الإفريقي رسميا عضوا في مجموعة العشرين.

وأضاف "العالم يعني أزمة ثقة هائلة. الحرب عمقت قلة الثقة هذه. وكما أننا قادرون على التغلب على كوفيد فنحن أيضا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".

وأصبح الاتحاد الإفريقي رسميا، السبت، عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي، الذي تستضيف بلاده القمة المنعقدة في نيودلهي.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وقد انتقل رئيس الاتحاد الإفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

وجعل مودي، الذي يستضيف القمة السنوية لمجموعة العشرين هذا العام، إعطاء صوت للجنوب العالمي محورًا أساسيًا في أجندته.

وتلقى الاتحاد الأفريقي دعما للحصول إلى العضوية الكاملة لمدة 7 سنوات، وإضافة الكتلة التي تضم أكثر من 50 دولة هي بمثابة اعتراف قوي بالأهمية المتزايدة لأفريقيا.

الاتحاد الأوروبي هو بالفعل عضو دائم في مجموعة العشرين ــ الكتلة الإقليمية الأخرى الوحيدة التي تتمتع بهذا الوضع.