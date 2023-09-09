العالم اليوم - زلزال مراكش.. فيديو يرصد ما حدث في أشهر مآذن المغرب

انتم الان تتابعون خبر زلزال مراكش.. فيديو يرصد ما حدث في أشهر مآذن المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 11:16 صباحاً - تضررت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، وقتل فيه المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش.

واهتزت صومعة جامع الكتبية، وتصاعد منها غبار وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة القديمة.

الكتبية من المآثر العمرانية الموحدية بمراكش، حيث بني جامع الكتبيية الأول المهندس الأندلسي يعيش المالقي بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية.

وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح في الزلزال القوي الذي ضرب المغرب متسببا بأضرار جسيمة، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.

وجاء في بيان للوزارة السبت: "إلى حدود الساعة السابعة صباحا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة".

وأكد البيان "أسفرت هذه الهزة الأرضية عن انهيار عدد من البنايات" في مناطق عدة.