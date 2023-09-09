العالم اليوم - زلزال المغرب.. صورة مؤلمة تفطر القلوب بمراكش

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 11:16 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صورة مؤلمة لمرضى إحدى المستشفيات في مدينة مراكش المغربية وهم بالعراء.

وافترش المرضى على أسرتهم الشوارع خوفا من تهدم المستشفيات من جراء الزلزال القوي الذي ضرب مدينة مراكش التاريخية. من جانبها، دعت السلطات المغربية المواطنين للتبرع بالدم بشكل عاجل لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر. وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية. وجاء في بيان للوزارة السبت: "إلى حدود الساعة السابعة صباحا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة". وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

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