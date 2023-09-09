العالم اليوم - بدء نقل المساعدات للمناطق المتضررة من زلزال المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - انطلقت في المغرب عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت وبلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية المغربية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، استنفرت منذ الساعات الأولى، فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "تأثره بعد الزلزال الرهيب في المغرب" عارضا مساعدة فرنسية.

وكتب ماكرون عبر منصة "إكس" في الطائرة التي تقله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: "نحن متأثرون جميعا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ".

كما قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي على حسابه في موقع "إكس": "مستعدون لمساعدة أصدقائنا في المغرب بكل طريقة ممكنة لمواجهة تداعيات الزلزال".

بدوره، وجه الملك الأردني عبدالله الثاني الحكومة "بتقديم كل ما يلزم من مساعدات للأشقاء في المملكة المغربية".

وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

وجاء في بيان للوزارة السبت: "إلى حدود الساعة السابعة صباحا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة".

وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

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