العالم اليوم - ثروة الأسر الأميركية تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

انتم الان تتابعون خبر ثروة الأسر الأميركية تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - ارتفع صافي ثروة الأسر في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الثاني من العام الجاري، بفضل زيادة أسعار الأسهم والعقارات، ليبلغ 154.3 تريليون دولار.

جاء ذلك في تقرير نشره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، عن "الحسابات المالية للولايات المتحدة" بين أبريل ويونيو 2023.

وارتفعت الثروة الصافية للأسر إلى مستوى قياسي خلال هذه الفترة بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة بالربع الأول، و4.9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغ صافي ثروة الأسر في الولايات المتحدة 148.8 تريليون دولار.

وكان لارتفاع قيمة الأسهم الأميركية 2.6 تريليون دولار وزيادة قيمة العقارات 2.5 تريليون دولار، تأثير مباشر في زيادة إجمالي ثروة الأسر.