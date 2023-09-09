العالم اليوم - خبير جيولوجي يجيب.. كيف وقع زلزال المغرب؟

انتم الان تتابعون خبر خبير جيولوجي يجيب.. كيف وقع زلزال المغرب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 02:15 مساءً - ضرب زلزال قوي ونادر المغرب، ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.