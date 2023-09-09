العالم اليوم - مبان سويت بالأرض.. فيديو لمركز الزلزال في المغرب

انتم الان تتابعون خبر مبان سويت بالأرض.. فيديو لمركز الزلزال في المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 02:15 مساءً - رصد شريط فيديو، السبت، آثار الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وسط المغرب، مظهرا مبان سويت بالأرض في الكارثة التي حصدت حسب آخر الأرقام أكثر من 800 قتيل.

وبيّن الفيديو مواطنين مغاربة يبحثون بين الركام في منطقة جبلية وعرة في الحوز، وسط المغرب.

وأظهر الفيديو أن مبان دمرت بالكامل إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

وفي مقطع آخر كانت هناك منازل قد انهارت أجزاء كبيرة منها جراء الزلزال.

وكان الزلزال المدمر، الذي يوصف بأنه الأقوى في منطقة جبلية بالمغرب، وقع على عمق 18.5 كيلومتر في الحوز.

وكتبت وزارة الداخلية المغربية أن معظم الأضرار حدثت خارج المدن والبلدات، وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا كبيرة في الطرق بإقليم الحوز،

وقال عبد الرحيم يت داود، رئيس بلدة طلعت نعقوب في الإقليم، إن السلطات تعمل على تطهير الطرق للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين.

لكنه قال إن المسافات الكبيرة بين القرى الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتا لمعرفة مدى الضرر، وفق "أسوشيتد برس".

الجيش يدفع بمعداته إلى الحوز

نشرت القوات المسلحة المغربية على حسابها بموقع "إكس"(تويتر سابقا) أنها دفعت بآليات لها إلى الحوز.

وكتبت القوات المغربية أنها "تستنفر قدراتها اللوجستية للمشاركة بعمليات الانقاذ جراء الزلزال المدمر بالحوز".

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بينما يكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق النائية الأكثر تضررا.