العالم اليوم - الصحة العالمية تكشف عدد المتضررين بزلزال المغرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 02:15 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن زلزال المغرب أضرّ بـ 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.
وضرب زلزال قوي نادر المغرب، ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.
وقتل 820 قتيلا و672 مصابا من بينهم 205 في حالة خطرة، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.
وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.
دمار في المدينة التاريخية
- في أعقاب الزلزال مباشرة، أظهرت صور تم نشرها عبر الإنترنت أشخاصًا يركضون ويصرخون بالقرب من مسجد الكتبية، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش، وهو أحد أشهر معالم المدينة.
- ذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسجد تعرض لأضرار، لكن لم يتضح حجمها على الفور، وتُعرف مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 69 مترًا (226 قدمًا) باسم "سقف مراكش".
- نشر مغاربة مقاطع مصورة تظهر تضرر أجزاء من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة في مراكش، المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الصحة العالمية تكشف عدد المتضررين بزلزال المغرب .. في رعاية الله وحفظة