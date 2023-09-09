العالم اليوم - الصحة العالمية تكشف عدد المتضررين بزلزال المغرب

انتم الان تتابعون خبر الصحة العالمية تكشف عدد المتضررين بزلزال المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 02:15 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن زلزال المغرب أضرّ بـ 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.

وضرب زلزال قوي نادر المغرب، ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

وقتل 820 قتيلا و672 مصابا من بينهم 205 في حالة خطرة، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

دمار في المدينة التاريخية