العالم اليوم - لإغاثة متضرري الزلزال.. تحرك عاجل لجيش المغرب

انتم الان تتابعون خبر لإغاثة متضرري الزلزال.. تحرك عاجل لجيش المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 02:15 مساءً - استنفرت القوات المسلحة المغربية، السبت، لإغاثة متضرري الزلزال الأعنف في تاريخ البلاد.

وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية في بيان لها السبت: "بتعليمات من الملك محمد السادس، القوات المسلحة الملكية تنشر بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني".

وأضافت: "تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية".

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطرق المؤدية إلى المنطقة الجبلية المحيطة بمركز الزلزال كانت مزدحمة بالمركبات ومغلقة بالصخور المنهارة، مما أبطأ جهود الإنقاذ.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن شاحنات محملة بالبطانيات وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة توجهت إلى المنطقة.

وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية المغربية، في الساعات الأولى من صباح السبت، وبسرعة فائقة، على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، استنفرت منذ الساعات الأولى، فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.