العالم اليوم - بعد هروب لـ4 أيام.. اعتقال أخطر رجل في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر بعد هروب لـ4 أيام.. اعتقال أخطر رجل في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - أعلنت الشرطة البريطانية أن جنديا سابقا، فر من أحد سجون لندن، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، ثم ألقي القبض عليه لاحقا.

كان دانيل عابد خليفة هاربا قبل 4 أيام من نجاح عملية بحث واسعة النطاق في القبض عليه في منطقة تشيسويك غربي لندن.

وهرب خليفة على متن شاحنة توصيل طعام من سجن واندسوورث الأربعاء.

وأثار هذا الأمر عاصفة من الانتقادات، حيث ألقى معارضون سياسيون باللوم على حزب المحافظين الحاكم في عدم الكفاءة.

وخليفة (21 عاما) متهم بزرع قنابل زائفة في قاعدة عسكرية وانتهاك قانون الأسرار الرسمية البريطاني من خلال جمع معلومات "قد تكون مفيدة للعدو".

وتم تسريحه من الجيش البريطاني بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا العام ونفى هذه المزاعم.

ومن المقرر أن تتم محاكمته في نوفمبر القادم.

وفي وقت سابق قبل القبض عليه، عرضت شرطة مكافحة الإرهاب في لندن مكافأة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (25 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.