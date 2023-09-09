العالم اليوم - قتلى باشتباكات عين الحلوة.. وبيان للجيش اللبناني

انتم الان تتابعون خبر قتلى باشتباكات عين الحلوة.. وبيان للجيش اللبناني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - قال الجيش اللبناني إنه على "أثر تجدد الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة، العمل جار على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر".

ودعت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني "جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظًا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة".

وفي خرق واضح للهدنة، توسعت صباح السبت رقعة الاشتباكات إلى منطقتي الطوارىء والبركسات في مخيم عين الحلوة وتسمع أصوات الاشتباكات في المدينة.

كما تجددت الاشتباكات في حي حطين بمخيم عين الحلوة حيث تستخدم الأسلحة الرشاشة والقذائف.

وكشف مصدر عسكري عن سقوط 3 قتلى جراء اشتباكات السبت العنيفة على أكثر من محور.

وكانت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" في منطقة صيدا قد أكدت في بيان لها الجمعة، " الالتزام في تثبيت وقف إطلاق النار" مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وكانت معارك شوارع قد اندلعت لعدة أيام في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وجماعات متشددة بعد أن اتهمت فتح تلك الجماعات بقتل أحد جنرالاتها العسكريين في 30 يوليو.