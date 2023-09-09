العالم اليوم - "G20" تدعم زيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

انتم الان تتابعون خبر "G20" تدعم زيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - أعلن قادة مجموعة العشرين المجتمعين في نيودلهي، السبت، إنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، متعهدين بتسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.

وجاء في بيان أن المجموعة "ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات". وأضاف "نحن نلتزم تسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ".

وخلال البيان الختامي لمجموعة العشرين، التي تستمر أعمالها حتى يوم الأحد، حذرت المجموعة من أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل متوقعة مزيدا من المصاعب في المستقبل.

وأوضحت المجموعة "طرحت الأزمات المتتالية تحديات للنمو على المدى الطويل" مشيرة خصوصا إلى "التشديد الملحوظ لشروط الحصول على تمويل على المستوى العالمي ما قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف على صعيد الدين والتضخم المتواصل والتوتر الجيو-اقتصادي".