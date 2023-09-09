العالم اليوم - وسط جدل "شيخوخة أميركا".. نانسي بيلوسي تترشح مجددا

انتم الان تتابعون خبر وسط جدل "شيخوخة أميركا".. نانسي بيلوسي تترشح مجددا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 04:23 مساءً - أعلنت الزعيمة الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي البالغة من العمر 83 عاماً الجمعة، أنّها تسعى لإعادة انتخابها لمقعدها كنائبة عن ولاية كاليفورنيا.

وقالت هذه الشخصية البارزة في السياسة الأميركية على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع".

وأضافت: "لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أميركا جدلاً ساخناً بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاماً، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاماً.

نانسي بيلوسي.. المرأة الحديدية