”الصحة العالمية”: زلزال المغرب أضرّ بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - عرضت 'سكاي نيوز' تقريرا عن حجم الأضرار التي سببها الزلزال الذي ضرب المغرب فجر اليوم.

وأوضح التقرير، نقلا عن منظمة الصحة العالمية أن زلزال المغرب أضرّ بـ 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.

زلزال المغرب

وحسب التقرير فأن الجيش المغربي نشر بشكل مستعجل وسريع فرقا لوجيستية جوية وبرية لمساعدة المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أن الجزائر، أعلنت اليوم فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية لنقل المساعدات الإنسانية إلى المغرب، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد.