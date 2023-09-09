الصين تعلن حالة التأهب القصوي بالتزامن مع عبور سفينتين أمريكية وكندية لمضيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - أعلنت الصين السبت أن قواتها في حالة "تأهب عالية" مع عبور سفينتين عسكريتين أمريكية وكندية مضيق تايوان، وفق ما أكد متحدث عسكري.

قال الكولونيل شي يي إن "قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي (الاسم الرسمي للجيش الصيني) نظّمت قواتها البحرية والجوية لتتبع مسارهما بالكامل والبقاء في حال تأهب عالية بحسب القوانين والقواعد".

أضاف في بيان "القوات في هذا المسرح تبقى في حالة تأهب دائمة، وستدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، إضافة للسلام والاستقرار الإقليميين".

اعتبر شي أن السفينتين اللتين اكتفى بالإشارة إليهما باسم "جونسون" الأمريكية و"أوتاوا" الكندية، "بالغتا" في إظهار عبورهما المضيق.

زادت الصين في الأشهر الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خصوصًا من خلال المناورات والطلعات الجوية.

تشدد بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد استعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.