العالم اليوم - "شظايا طائرة مسيرة" تفجر أزمة بين روسيا ورومانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 11:20 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الرومانية "أغربرس" عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، إن وزارة الخارجية الرومانية استدعت القائم بالأعمال الروسي بعد اكتشاف شظايا جديدة من طائرة مسيرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي موجودة على الأراضي الرومانية.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية العثور داخل أراضي رومانيا على شظايا طائرة مسيرة يستخدمها الجيش الروسي، وقال الرئيس كلاوس يوهانيس إن هذا يشير إلى انتهاك غير مقبول للمجال الجوي للبلاد.

وأضاف يوهانيس في بيان أنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بالعثور على شظايا الطائرة، وهي ثاني طائرة مسيرة تتحطم في الأراضي الرومانية في غضون أيام.

وتابع أن ستولتنبرغ أكد مجددا تضامن الحلف الكامل مع رومانيا.

وقال يوهانيس إن عثور السلطات على "شظايا جديدة لطائرة مسيرة على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي لرومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، مع وجود مخاطر حقيقية على أمن مواطني رومانيا في المنطقة".

وأردف: "أدين بشدة هذا الحادث الناجم عن الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب".

وأدت الهجمات على تلك الموانئ، التي تبعد مئات الأمتار فقط من الحدود مع رومانيا، إلى زيادة المخاطر الأمنية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في ظل التزام أعضائه بالدفاع الجماعي المتبادل.

وقال ستولتنبرغ إن الضربات الروسية قرب الحدود "تزعزع الاستقرار" حتى لو لم يكن هناك ما يشير إلى تعمد روسيا ضرب دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف في رسالة على منصة إكس أنه يرحب بقرار الولايات المتحدة إرسال مقاتلات إف-16 لزيادة المراقبة الجوية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إنها ستنشر مقاتلات أميركية إضافية من طراز إف-16 لتعزيز مهمة المراقبة الجوية للحلف في رومانيا.

وقالت وزارة الدفاع في رومانيا إن قوات البحرية نشرت فرق بحث بعد أن نبهتها السلطات المحلية إلى اكتشاف شظايا طائرة مسيرة على بعد 2.5 كيلومتر جنوب شرقي قرية بلاورو، التي تقع على الجهة المقابلة لميناء إسماعيل الأوكراني عبر نهر الدانوب.

وقصفت روسيا مرارا الموانئ الأوكرانية التي تقع على الضفة المقابلة لرومانيا من نهر الدانوب منذ انسحابها في يوليو من اتفاق رفعت موسكو بموجبه الحصار عن موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وأصبح ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود الآن أكبر طريق بديل للتصدير، وتصل الحبوب إليه برا أو بالسكك الحديدية أو القوارب عبر نهر الدانوب.

وقالت كييف الإثنين الماضي إن طائرات مسيرة انفجرت في رومانيا خلال غارة جوية روسية ليلية على مدينة إسماعيل، لكن المسؤولين في رومانيا نفوا هذه التقارير في البداية قبل العثور على شظايا يوم الأربعاء.