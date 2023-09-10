العالم اليوم - "أديس القابضة" تستهدف جمع 1.2 مليار دولار من الطرح العام

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 11:20 صباحاً - بدأت شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي، الأحد، التسويق لطرحها العام الأولي، إذ تتطلع إلى سعر للسهم يتراوح بين 12.50 ريال (3.33 دولار) و13.50 ريال.

وأظهر إخطار للمستثمرين اليوم أن "أديس" تسعى لجمع ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع 30 بالمئة في الشركة من خلال طرح أسهم.

وتنتهي عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 14 سبتمبر. وسيتم تحديد السعر النهائي للأسهم عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

"أديس" مقرها في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.

وتم إدراج أديس الدولية في بورصة لندن في عام 2017. وفي عام 2021 تعاون صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع المساهمين الرئيسيين في "أديس"، وهما أديس إنفستمنت هولدينغ ومجموعة الزامل، لتحويل الشركة إلى شركة خاصة.

وقدرت الصفقة قيمة أديس عند 516 مليون دولار في ذلك الوقت.

وتتعامل "أديس" مع كل من عملاقة النفط الحكومية السعودية أرامكو وشركة نفط الكويت بين عملاء آخرين، كما أن لها مشروعات مشتركة مع شركات عالمية كبرى من بينها بي.بي وإيني، وفقا لموقعها الإلكتروني على الإنترنت.

أعلنت "أديس" في 28 أغسطس عن طرحها المزمع في البورصة السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة.

قالت "أديس"، إن صندوق الاستثمارات العامة وأديس إنفستمنت هولدينغ ومجموعة الزامل سيبيعون مجتمعين 101 مليون و615626 سهما قائما مقسمين حسب حصصهم.

وستصدر أديس أيضا 237 مليونا و103128 سهما جديدا.

وأشار إخطار اليوم إلى أنه من المقرر توزيع جزء من حصيلة الطرح على مساهمي أديس بما يتناسب مع ما باعوه من حصصهم.

وقال الإخطار إن المتبقي من الحصيلة سيستخدم لسداد بعض ديون الشركة وتمويل خطط نموها.