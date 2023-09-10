العالم اليوم - بريطانيا تتعهد بملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 01:19 مساءً - تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأحد، خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي بأن تقدم بريطانيا ملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ.

وأشار بيان حكومي إلى أن هذا التعهد سيكون أكبر التزام تمويلي منفرد تقدمه بريطانيا حتى الآن لمساعدة العالم في التعامل مع تغير المناخ.

جاء إنشاء صندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم، في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعهدت بريطانيا بإنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني (14.46 مليار دولار) على التمويل الدولي للمناخ في الفترة من 2021 إلى 2026.

وقال مكتب سوناك في بيان "يمثل تعهد اليوم زيادة 12.7 بالمئة عن مساهمة المملكة المتحدة السابقة في الصندوق الأخضر للمناخ للفترة 2020-2023".