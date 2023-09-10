العالم اليوم - محنة زلزال المغرب.. "لفتة إنسانية" عاجلة من رونالدو

انتم الان تتابعون خبر محنة زلزال المغرب.. "لفتة إنسانية" عاجلة من رونالدو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 01:19 مساءً - فتح فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مراكش أبوابه أمام المغاربة المتضررين من الزلزال وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت إيرين سيكساس، وهي إسبانية الجنسية، لقناة "24": "الآن تمكنا من الحصول على فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة، نحن ننتظر، لقد نمنا طوال الليل في الشارع وفي الساعة السابعة صباحا قالوا لنا نعم، يمكننا الاقتراب".

وأضافت: "يوجد في الردهة عدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على غرفة، لكننا نمنا جميعا في الشارع".

وتأكد مقتل أكثر من ألفي شخص، ولكن من المتوقع أن ترتفع حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع ليل الجمعة.

وقضى أولئك الذين شردوا بسبب الدمار الذي خلفه الزلزال ليل السبت في العراء خارج منازلهم، سواء في شوارع مراكش أو تحت مظلات مؤقتة في بلدات منطقة جبل الأطلس، مثل بلدة مولاي إبراهيم التي تعد من بين أكثر المناطق تضررا.