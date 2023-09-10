فلسطين: احراق ثكنة عسكرية صهيونية
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني في بلدة بيت أمر شمال الخليل، تمكنوا خلالها من حرق ثكنة عسكرية على مدخل البلدة.
ونقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء اليوم الأحد، عن مصادر محلية، قولها: إن جنود العدو أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان خلال المواجهات.
وأضافت المصادر: إن الشبان قاموا بإحراق غرفة محصنة وثكنة عسكرية لقوات العدو على مدخل البلدة.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في بلدة بيت أمر قد دعت إلى الإضراب العام والتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك مع العدو رداً على جريمة إعدام العدو للطفل ميلاد الراعي في مخيم العروب مساء أمس.
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