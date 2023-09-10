انت الأن تتابع خبر بعد المغرب.. زلزال كارثي وخطير سيدمر هذه المدينة المصرية ويمحيها، وعلى السكان إخلائها فورًا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار زلزال المغرب القوي الذي ضرب المملكة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حالة من الذعر والخوف بين السكان. وقد تعرضت عدة مدن مغربية، بما في ذلك مراكش وضواحيها، لهذا الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر. وقد أدى هذا الزلزال إلى سقوط عشرات القتلى في مراكش، بينما لا يزال البحث جاريًا للعثور على المزيد من الضحايا تحت أنقاض المباني المنهارة.

تسبب هذا الزلزال في اهتزاز المباني في مراكش وأثار الذعر بين السكان الذين خرجوا إلى الشوارع. وقد سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في المغرب هزة أرضية بقوة 7 درجات في إقليم الحوز. وقد حذر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب من أن مركز هذا الزلزال كان في جماعة إيجيل التابعة لإقليم الحوز.

هذا الزلزال في المغرب أثار قلق الكثير من المصريين، الذين بدأوا يتساءلون عما إذا كان هناك زلزال متوقع في مصر قريبًا بناءً على زلزال المغرب. وقد أجاب الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على هذا السؤال بقوله: "الزلزال الذي شهدته دولة المغرب في الساعات الأولى من اليوم كان مرعبًا وكبيرًا لأقصى حد بالنسبة للزلازل التي تشهدها البلاد."

أكد القاضي في تصريحاته الخاصة أن زلزال المغرب اليوم سيترك تأثيراً في الأراضي المغربية، حيث ستحدث توابع لهذا الزلزال الكبير ولكن بقوة أقل من الزلزال الأصلي. وأشار إلى أن تأثير الزلازل وتكرار التوابع يجعل المباني أكثر عرضة للخطر.

وأضاف أنه تم تسجيل عدد من التوابع الزلزالية، حيث بلغ عددها 8 وحتى الآن تم رصد 8 توابع بقوة مختلفة تتراوح بين 3 و 3.4 ريختر، وأكبرهم بقوة 4.8 ريختر، وجميع هذه التوابع كانت بقوة أقل من الزلزال الأصلي الذي حدث.

وأضاف أن التوابع حدثت بعد الزلزال الرئيسي بفترة زمنية قدرها ثمانية دقائق، وتم تسجيل آخر تابع بقوة 3.3 في الساعة السادسة وخمسين دقيقة بتوقيت مدينة القاهرة.

وبالنسبة لموقف مصر من زلزال المغرب وامكانية تأثرها بأي توابع، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال أن المغرب يبعد عن مصر بمسافة بعيدة جداً، حيث يبلغ المسافة 3262 كيلومتر غرب مدينة سيوة المصرية، ولم يتلق المعهد أي تقارير عن حدوث أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو شعور السكان بأي هزات.

وأضاف أن احتمالية حدوث زلزال كبير في مصر مثلما حدث في المغرب ضعيفة، ولكن لا يمكن التنبؤ بالزلازل، فهي ظاهرة طبيعية. ولكن وفقاً لخرائط الشدة الزلزالية التي تحتويها الشبكة القومية لرصد الزلازل، فإن احتمالية حدوث زلزال نتيجة لزلزال المغرب اليوم ضعيفة.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن في المغرب مساء أمس الجمعة إلى 632 قتيلًا و329 مصابًا. ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإنه حتى الساعة السابعة صباحًا تم تسجيل 632 حالة وفاة و329 حالة إصابة، منها 51 حالة خطيرة. وناشدت السلطات المغربية المواطنين بسرعة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المصابين جراء الزلزال، وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة لمساعدة العالقين وانتشال الضحايا.