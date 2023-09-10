العالم اليوم - أستراليا تسعى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا في أقرب وقت

انتم الان تتابعون خبر أستراليا تسعى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا في أقرب وقت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، السبت، إن احتمالات التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تبدو أفضل هذا العام من العام المقبل وذلك بعد تعثر المحادثات في يوليو.

وصلت المناقشات بين أستراليا والاتحاد الأوروبي الذي يضم 450 مليون شخص إلى طريق مسدود منتصف العام بسبب الخلاف حول السماح بدخول المزيد من المنتجات الزراعية الأسترالية للاتحاد الأوروبي وخاصة اللحم البقري.

وفي تصريح له في نيودلهي بالهند على هامش قمة مجموعة العشرين، قال ألبانيزي إنه أثار المسألة مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال القمة ويعتزم إثارة الأمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ألبانيزي وفقا لنص المؤتمر الصحفي الرسمي "أتمنى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "من الواضح تماما في ظل الجداول الزمنية القائمة أن احتمالات القيام بذلك أكبر بكثير هذا العام مقارنة بالعام المقبل الذي سيشهد إجراء انتخابات".