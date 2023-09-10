انت الأن تتابع خبر عاجل وهام.. ملك المغرب يصدر بيان عاجل وهام يصدم به الجميع بخصوص الزلزال ما قاله لم يكن متوقع واثار خوف الشعب المغربي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا جراء الزلزال المدمر، وأمر بتسريع عمليات الإنقاذ.

وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانًا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار فيه إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، بعد ترؤسه جلسة عاجلة لبحث الوضع الحالي للزلزال المؤلم.

وأشار الديوان الملكي المغربي إلى أن الملك محمد السادس أكد تعاطفه الكبير مع ضحايا الزلزال وعائلاتهم، وأعرب عن تضامنه معهم في هذه الظروف الصعبة.